«Все деньги у вас»: депутат Госдумы призвал москвичей «не ныть»

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов раскритиковал москвичей за постоянные жалобы в адрес администрации города по различным причинам. Парламентарий порекомендовал жителям столицы обратить внимание на провинциальные города, где, например, не хватает финансирования на кладку нового асфальта. Об этом депутат рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

В Москве все говорят, как тут плохо, Собянина чего-то критикуют. Слушайте, идите, отъедьте в Рязань, в Тулу. Мы смотрим на Москву и думаем, Господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи. То не нравится, это не нравится... У нас другие проблемы. У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы. Потому что все деньги у вас тут, — подытожил Леонов.

Он добавил, что столичные жители никогда не похвалят руководство города. При этом, по его мнению, москвичей вечно будет волновать вопрос «неправильно подобранного цвета в отношении какого-либо строения».

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции. Он добавил, что в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться.

По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.