В Госдуме предложили запретить высаживать инвалидов из транспорта

Инвалидов I группы, которые едут в общественном транспорте без сопровождающих лиц и документов, подтверждающих право на льготный проезд, предложили запретить высаживать из автобусов и троллейбусов, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесён в парламент уже в марте, пишет «Парламентская газета».

Разработать эту инициативу пришлось после того, как летом прошлого года в одном из регионов инвалида I группы высадили из общественного транспорта. У него, естественно, была льгота, но он её не мог подтвердить документом, потому что забыл его дома. При этом у человека была видимая инвалидность. В законодательство надо внести норму, согласно которой водители не могли бы их высаживать из транспорта. Если у человека в таких ситуациях ещё и нет сопровождающего, то это несёт большие риски для его здоровья, — подчеркнул Терентьев.

При этом он указал, что инициативу поддержал совет экспертов «Единой России». Помимо этого, было рекомендовано подготовить поправки в КоАП, согласно которым водители общественного транспорта будут нести ответственность за нарушение законопроекта.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребёнка-безбилетника, не достигшего 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.

Ранее о данном запрете напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в областном центре участились случаи высадки из транспорта детей за неоплату проезда. Он отметил, что данные действия недопустимы. Региональный Минтранс пообещал провести профилактические работы с перевозчиками, нарушающими федеральный закон.