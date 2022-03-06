В Госдуме предложили увеличить стоимость рабочего часа в России

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил увеличить в России стоимость рабочего часа. По его мнению, важно, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели получал достаточный доход, сообщает URA.RU.

У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше, — сказал парламентарий.

Кирьянов подчеркнул, что перенять опыт Китая, в котором действует система шестидневной рабочей недели, Россия не сможет. Поэтому добиться повышения производительности труда в стране можно за счёт увеличения его оплаты.

Депутат добавил, что в России ценятся профессионалы, в том числе самозанятые, труд которых ничем не регламентируется в плане времени. По его словам, эти люди подходят ответственно к работе, поскольку кормят себя и свою семью, стремятся к развитию. Депутат отметил, что труд такого самозанятого важнее, чем труд людей, «которые являются винтиками производственного процесса».

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова ранее рассказала, что уменьшить сотруднику зарплату работодатель может при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами могут служить, например, введение локдауна из-за пандемии или санкций, влияющих на рабочий процесс.