В Госдуме предложили платить за вакцинацию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор экономических наук Федот Тумусов заявил, что работодатели должны выплачивать денежные премии за прохождение вакцинации сотрудниками. Он также добавил, что нужно страховать жизни вакцинированных. Об этом сообщает URA.RU.

Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия. Поскольку если человек не вакцинировался и заболел, всё равно предприятие в экономическом плане теряет. Чтобы не терять, премию плати, — рассказал Тумусов.

Парламентарий при этом считает, что если застраховать жизнь вакцинированного на 10 млн рублей, то люди с большей уверенностью сделают себе прививку. Он также предложил сделать доступными в России иностранные вакцины. По мнению Тумусова, нельзя полностью отказывать людям в доступе к ним, но нужно сделать их платными.

Ранее в пресс-центре Республики Саха (Якутия) заявили, что разработанная в Якутии биологически активная добавка из берёзы и ягеля, предназначенная для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, получила сертификацию Роспотребнадзора. По словам специалистов, добавку с названием «Бетукладин» теперь смогут запустить в широкое производство и продажу.