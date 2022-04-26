В Госдуме предложили обеспечить младших школьников двухразовым питанием Депутат Власов: следует обеспечить младших школьников бесплатным двухразовым питанием

Младших школьников следует обеспечить бесплатным двухразовым питанием, считает депутат Василий Власов. Ученики с первого по четвёртый класс иногда задерживаются в школах, поэтому бесплатные обеды пришлись бы кстати, они помогут снизить траты родителей на питание, объяснил он в разговоре с «360».

Сейчас гарантировано одноразовое питание ученикам младших классов — с первого по четвёртый. Моя практика, когда я учился в школе, сегодняшняя практика показывают, что иногда четвёртый класс — пять занятий, уже время движется к вечеру, <...> было бы правильно, чтобы обед тоже школьники с первого по четвёртый класс могли получить в школе. Зачастую родители на работе, готовить некому, — высказал своё мнение парламентарий.

Он добавил, что стоит использовать потенциал школьных столовых с «хорошими поварами» и «хорошими продуктами». Депутат отметил, что сейчас стоимость обедов зависит от региона.

Ранее Общественная палата провела тематический мониторинг на тему школьного питания и выяснила, что 83% детей недовольны качеством еды в школьных столовых. Ещё 27% школьников считают питание невкусным, 56% учеников говорят, что им не нравятся некоторые блюда в школьном меню. А согласно данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте на сегодня нуждаются 82%, или около 30 тысяч школьных столовых.