ЛДПР предложила на месяц отменить все занятия в школах

https://static.news.ru/photo/947221b8-182e-11eb-b372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке необходимо полностью отменить занятия в школах.

Я считаю, что сейчас нужны более радикальные меры — на ближайший месяц отменить любые занятия в школах, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что из-за очного обучения не только сами школьники попадают в зону риска заражения COVID-19, но также и их родители, дедушки и бабушки, которые отводят их на учёбу.

От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает, — сказал Власов.

Ряд регионов уже принял решение о продлении расширенных осенних каникул в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за последние сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса: за 24 часа скончались 320 человек. Всего со вчерашнего дня выявлено 16 550 новых случаев заражения COVID-19.