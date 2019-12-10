https://static.news.ru/photo/1b499098-1b34-11ea-b6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков рассказал NEWS.ru, какими ему запомнились скончавшийся экс-мэр Москвы Юрий Лужков и время его управления городом.

Юрий Михайлович был хороший хозяйственник. Человек, который слышал других людей. Причём он активно взаимодействовал со всеми профессиональными и социальными группами. Возраст, с одной стороны, вроде бы достаточно солидный. С другой стороны, у нас есть случаи, когда и в этом возрасте, даже более старшем, люди живут и плодотворно работают. Жаль, конечно, по-человечески жаль, что ему такой срок отмерила судьба. Можно его, скажем так, поддержать или похвалить в том, что он до последнего дня был тружеником всё-таки, работал, пытался найти себя на другой ниве. Причём достаточно далёкой от управленческой, — сказал Лысаков.

Он добавил, что во время мэрства Лужкова пробок в столице было меньше, а организация дорожного движения была более понятной.

И не было такой тотальной коммерциализации пространства, которую мы сейчас имеем, в организации и безопасности дорожного движения. Эти две сферы стали крайне коммерциализированы, что, конечно, не есть хорошо. При Лужкове мы с этим не сталкивались, — заключил депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков.