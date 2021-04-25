В Госдуме объяснили упразднение потребительской корзины

https://static.news.ru/photo/2f0ed6b4-a5bd-11eb-a37d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты, предлагая упразднить потребительскую корзину, приводит методику расчёта прожиточного минимума в соответствие с действующим законодательством. Так инициативу ведомства объяснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, позицию которого приводит ТАСС.

Он отметил, что новые методики расчёта, утверждённые законом, требуют отказа от нормативной базы «предыдущего порядка определения прожиточного минимума».

Изменена схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда. Поэтому в данном случае Министерство труда просто следует выполнению норм действующего законодательства, не более того, — сказал Рязанский.

Депутат добавил, что «с предыдущей методикой мы жили достаточно долго», а эффективность новой можно будет оценить лишь спустя некоторое время.

Продуктовая корзина — это минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В неё также входят основные непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

Прожиточный минимум раньше определяли каждый квартал, он напрямую зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Это величина, которая используется для определения минимального размера пенсий, социальных выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и другим категориям граждан.

В декабре 2020 года был введён новый порядок определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь его будут считать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода — половина работающих получает больше этой величины, а половина меньше. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (он увеличится на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по стране — 11 653 рубля (рост составит 3,7%).

Ранее стало известно, что Минтруд разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Другим проектом предложено упразднить ежеквартальное определение величины прожиточного минимума.