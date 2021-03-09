В Госдуме назвали россиян заложниками борьбы Роскомнадзора с Twitter

https://static.news.ru/photo/396899e4-817b-11eb-bb5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заложниками ситуации, вызванной противостоянием Роскомнадзора и сервиса микроблогов Twitter, становятся обычные интернет-пользователи. Такая ситуация вызывает сожаление, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

Вместе с тем каких-либо иных способов повлиять на администрацию соцсети у регулятора не было, считает парламентарий.

Невозможно больше не обращать внимания на то, что Twitter выступает в России инструментом политических манипуляций общественным мнением, блокирует российские СМИ. При этом продолжая зарабатывать в нашей стране, — написал Горелкин в Telegram.

Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении с 10 марта скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Это объяснили тем, что сервис с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Таким способом, как утверждают в ведомстве, была предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента, писал NEWS.ru.