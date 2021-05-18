В Гидрометцентре назвали причины рекордной жары

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Рекордно жаркая погода в Москве и некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) связана с активностью Солнца и сухим воздухом из пустыни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в настоящее время энергия Солнца такая же, как в самый пиковый период лета — во второй половине июля. Кроме того, из Средней Азии, из пустыни Каракумы поступают тёплый воздух, в котором очень мало содержание молекул водяного пара. Вильфанд уточнил, что самые сухие воздушные массы принимают на себя Тамбовская и Воронежская области.

Метеоролог добавил , что аномально высоким температурам способствует и отсутствие облаков. Почва сильно нагревается из-за того, что солнечные лучи не отражаются и не поглощаются и это тепло быстро поступает в приземный слой воздуха.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 мая побит температурный рекорд для этой даты. На метеостанции в ВДНХ в полдень воздух прогрелся до +29,2 градуса. Это на одну десятую градуса выше показателя, зафиксированного в конце XIX века.

По словам метеоролога Александра Голубева сильнее всего аномальная жара будет ощущаться в Москве 19 мая. После этого в столицу придёт переменная облачность и дожди, вследствие чего похолодает до плюс 16–18 градусов.