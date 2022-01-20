В ГИБДД назвали главную ошибку пешеходов в Москве

В 2021 году основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте. Об этом рассказала в Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы. В ведомстве обратились к москвичам и гостям столицы с напоминанием о важности соблюдения правил.

Уважаемые пешеходы, берегите себя и соблюдайте правила безопасности. Помните, что перебегая дорогу в неположенном месте и пытаясь сэкономить минуты, вы можете потерять целую жизнь, — обратилось ведомство к жителям столицы.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что другими нарушениями прохожих в 2021 году cтали переход дороги на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за транcпортного средства или сооружения. Также в списке нарушений выход на проезжую часть, в том чиcле в нетрезвом виде.

Ранее в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения. Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также лишённые права на управление транспортным средством лица, оказавшиеся за рулём, могут получить до двух лет колонии.