В ГД рассказали, кто должен отвечать за осложнения при вакцинации

За возникшие у граждан осложнения при вакцинации от коронавируса должно нести ответственность государство. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, сообщает РИА Новости.

Если норма об ответственности государства за поствакцинальные осложнения будет прописана законодательно, это будет справедливо, — цитирует агентство парламентария.

При этом Толстой подчеркнул, что ответственность должна в полной мере соответствовать тяжести последствий от прививки. Он также добавил, что речь идёт о вакцинации вообще, а не только от коронавируса.

Ранее сенатор Маргарита Павлова отмечала, что доверие россиян к прививке от коронавируса мог бы повысить законопроект, предусматривающий увеличение компенсаций за осложнения после вакцинации. Документ был предложен ещё в 2020 году, но «потерялся» в Минздраве, поэтому так и не был принят. Предполагается, что на рассмотрение Госдумы инициатива будет вновь внесена осенью.

Сенатор добавила, что государство признаёт существование поствакцинальных осложнений и предлагает компенсацию, но суммы «весьма унизительные».

В ряде российских регионов для работников отдельных сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса. Работодателям разрешили отстранять отказывающихся прививаться сотрудников от работы без сохранения зарплаты. В Кремле подчеркнули, что вакцинация в России по-прежнему добровольная.