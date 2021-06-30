Песков назвал вакцинацию в РФ добровольной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в стране остаётся добровольной. В интервью на телеканале «Россия 24» он добавил, что российский лидер Владимир Путин на прямой линии 30 июня, вероятно, подробно выскажется по данной теме.

Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развёрнутый ответ, — отметил Песков.

Он добавил, что человек, который трудится поваром в детской столовой, обязан иметь санитарную книжку.

Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков рассказал, какая тема вопросов станет главной на прямой линии с Путиным. Это коронавирус и вакцинация, заявил пресс-секретарь президента. По словам Пескова, вопросов к предстоящей прямой линии традиционно много, поступают они по разным каналам.