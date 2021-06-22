В Совфеде рассказали, что повысило бы доверие к вакцинации

Предложенный в 2020 году законопроект, увеличивающий компенсации за осложнения после вакцинации, мог бы повысить доверие к прививкам, однако он не был принят. Об этом NEWS.ru рассказала член Совета Федерации Маргарита Павлова.

Она рассказала, что законопроект изначально предлагался для повышения доверия россиян к вакцинации.

Сейчас вся пропаганда вакцин строится исключительно на вере. То есть предлагается пойти и поставить, потому что это полезно, это может защитить, — отметила она.

Политик добавила, что государство признаёт существование поствакцинальных осложнений и предлагает компенсацию, но суммы «весьма унизительные».

По её словам, ответ на этот законопроект «потерялся» в Минздраве. Осенью планируется снова внести в парламент аналогичную инициативу.

Сейчас все знают про вакцинацию, но люди хотят гарантий. Если бы этот законопроект, который мы предлагали год назад, прошёл, то уровень доверия со стороны граждан был намного выше, — добавила она.

Полная версия интервью с сенатором Маргаритой Павловой опубликована на NEWS.ru.

В 2000 году выплаты за осложнения после вакцинации были привязаны к минимальному размеру оплаты труда, однако сейчас вместо этой нормы закон содержит фиксированные суммы, максимальная из которых — 30 тысяч рублей, которые выплачивают при смерти пациента.

Ранее государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, согласно результатам которого более половины россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса и согласны сделать прививку. За вакцинацию высказались 60% респондентов, негативную позицию выразили 22%, нейтрально относятся к процедуре 15%, а ещё 3% затруднились с ответом.