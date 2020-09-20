В ГД предложили возмещать родителям траты за услуги частных детсадов

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В Госдуме предложили компенсировать затраты за услуги частных детских садов. Материальное возмещение должно быть гарантировано семьям, чьи дети не смогли получить места в бюджетных детсадах. С таким предложением выступил депутат Евгений Фёдоров.

Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Фёдоров указывает, что согласно Конституции, гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако не все родители могут воспользоваться этим правом. В итоге семьи вынуждены пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это свои средства.

Депутат предлагает создать механизм, который предусматривал бы компенсационные выплаты таким семьям в размере не более двух региональных МРОТ в месяц, пишет RT.

По данным Счётной палаты, с 2001 года число детских садов в России сократилось с 51 до 48 тысяч, сельских школ — с 46 до 24 тысяч, а городских — с 23 до 18 тысяч. Начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещёнов заявил, что в столичных школах учеников не "уплотняют«,а в классах, как и положено по санитарным нормам, находятся «около 25 детей», сообщал NEWS.ru.