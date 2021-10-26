В ГД предложили усилить ответственность за отравления поддельным алкоголем

Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность для лиц, виновных в массовой гибели людей в результате отравления поддельным алкоголем. По его мнению, срок лишения свободы для них должен составлять до 20 лет. Свою инициативу парламентарий направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Хамзаев отметил, что в настоящее время законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет, если производство и сбыт контрафактного алкоголя повлекли смерть двух и более лиц. При этом он указал, что пьяному водителю, ставшему виновником гибели одного человека, грозит до 12 лет лишения свободы. Таким образом ответственность за гибель одного человек, превышает наказание, за действия, приведшие ко многим смертям.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц, — написал Хамзаев.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 30. По факту гибели людей были арестованы три человека. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.