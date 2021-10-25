Число жертв отравления метиловым спиртом на Урале достигло 30

Число жертв в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 30, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник. Ранее сообщалось о 24 погибших.

По данным собеседника агентства, эта цифра является предварительными данными.

Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные, — сообщил источник.

Также отмечается, что все силы ГУ МВД, регионального управления СК и других специальных служб направлены на выявление новых каналов сбыта контрафактного алкоголя на территории Урала.

Информация о первых пострадавших в результате употребления суррогатного алкоголя в Свердловской области появилась 16 октября. По факту гибели людей были арестованы три человека.

21 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным следствия, массовое отравление со смертельным исходом произошло в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом, который они продавали. Всего обвинение предъявлено трём фигурантам уголовного дела из четырёх задержанных.