Число жертв отравления метиловым спиртом на Урале возросло до 24

Число погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя гособвинения. Ранее, по официальным данным, количество жертв составляло 18.

На сегодняшний день 24 человека, — цитирует издание прокурора.

Сегодня же Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна. Об этом сообщается в официальной группе Чкаловского суда во «ВКонтакте». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным следствия, массовое отравление со смертельным исходом произошло в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом, который они продавали. Всего обвинение предъявлено трём фигурантам уголовного дела из четырёх задержанных.

Ранее в СК РФ по Свердловской области сообщили о смерти 18 человек. В то время как по данным координатора проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по региону Дмитрия Чукреева, который и обратил внимание общественности на произошедшее, общее количество жертв может доходить до 26.

Тем временем в Госдуме нашли способ для борьбы с подобными происшествиями. По словам зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, необходимо решение правительства РФ о том, чтобы в стране продавали дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт.