В ГД поддержали идею участия блогеров-миллионников в пропаганде вакцинации

Депутат Госдумы (ГД) Сергей Леонов в разговоре с NEWS.ru поддержал идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от COVID-19. Зампред парламентского комитета по охране здоровья добавил, что информационная поддержка прививочной кампании должна опираться на медицинские данные и проверенную информацию учёных, Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

Я бы конечно поддержал идею [участия блогеров-миллионников в пропаганде вакцинации от COVID-19]. Главное, чтобы она основывалась на научных данных и призывала людей прививаться. Я всегда выступал пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жёсткие меры, надо показывать на своём примере. У блогеров действительно очень большая аудитория, в основном это молодёжь, у них авторитет у поклонников, — подчеркнул Леонов.

Собеседник отметил, что знаменитости могли бы устраивать эфиры со специалистами и медикам на тему вакцинации, побуждать подписчиков прививаться личным примером и историями из жизни. Спикер считает, что таким образом можно «перебивать» фейковые вбросы о самих препаратах и прививочной кампании.

Привитые от COVID-19 действительно могут заразиться, но в этом случае заболевание, как правило, проходит в лёгкой форме, нежели если они не получили препарат. Людей путают, вводят в заблуждение рассказами о последствиях вакцинации, — заявил депутат.

Депутат ГД Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru также согласилась, что «голос тех звёзд и блогеров, кто за вакцинацию, должен быть услышан».

Ежедневно в России рождается около пять тысяч человек и умирает пять с половиной тысяч, из которых тысяча от COVID-19! Об этом обязательно должен говорить каждый ответственный гражданин с большой аудиторией. Сейчас, к сожалению, слышен голос только антипрививочников, — добавила Буцкая.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

После этого регионы также начали вводить ограничения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом: с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Аналогичные меры приняты в Подмосковье, Крыму, Курской области.

Ранее сообщалось, что вводимых в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом будет достаточно при выполнении россиянами определённых требований. Между тем расслабляться сейчас категорически нельзя, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.