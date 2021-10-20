В Москве вводятся QR-коды для посещения общественных мест

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Соответствующий указ опубликован на сайте столичной мэрии.

Ограничительные меры коснутся и других сфер. Так, массовые культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия будут запрещены, за исключением мероприятий, проводимых по решению властей.

При этом, с 8 ноября театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-% заполняемостью помещений. Сертификаты также потребуются и для посещения концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Добавим, на период нерабочих дней в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Исключение сделают только для торговых точек по продаже лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Не будет производиться оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. В детских садах и школах объявляются каникулы. Все спортивные школы, детские кружки и секции работать не будут.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.