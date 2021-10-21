В Роспотребнадзоре прокомментировали новые меры по борьбе с коронавирусом

Вводимых в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом будет достаточно при выполнении россиянами определённых требований. Между тем расслабляться сейчас категорически нельзя, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулёзно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жёстких ограничительных мер будет достаточно, — сказала Пшеничная.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

После этого регионы также начали вводить ограничения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом: с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Аналогичные меры приняты в Подмосковье, Крыму, Курской области.