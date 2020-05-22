В ГД одобрили повышение пенсий родным погибших военных

https://static.news.ru/photo/0375371a-9c1c-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих.

Документ разработан правительством. В пояснительной записке к нему отмечено, что в законодательстве определены 13 категорий граждан, которые имеют право на повышение пенсии по случаю потери кормильца. Однако суды принимают соответствующие решения только в отношении трёх категорий.

Во избежание социальной напряжённости авторы проекта предложили всем нетрудоспособным членам семей погибших военных к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения, предусмотренные ст. 45 закона «О военных пенсиях», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к региональному военкомату, который отказывал ей в надбавке к пенсии по потере кормильца. Военкомат отказывался причислять военнослужащего к ветеранам боевых действий.