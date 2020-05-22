В ГД одобрили повышение пенсий родным погибших военных

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих.
Документ разработан правительством. В пояснительной записке к нему отмечено, что в законодательстве определены 13 категорий граждан, которые имеют право на повышение пенсии по случаю потери кормильца. Однако суды принимают соответствующие решения только в отношении трёх категорий.
Во избежание социальной напряжённости авторы проекта предложили всем нетрудоспособным членам семей погибших военных к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения, предусмотренные ст. 45 закона «О военных пенсиях»,
Ранее NEWS.ru писал, что суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к региональному военкомату, который отказывал ей в надбавке к пенсии по потере кормильца. Военкомат отказывался причислять военнослужащего к ветеранам боевых действий.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен