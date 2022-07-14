В ГД объяснили, смогут ли все спасатели досрочно выходить на пенсию Депутат Бессараб: ввести досрочную пенсию для всех спасателей можно, если их работа одинаково опасна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввести досрочную пенсию для сотрудников аварийно-спасательных служб можно будет в том случае, если их работа одинаково опасна, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это должен устанавливать соответствующий профсоюз, отметила она в разговоре с «Москвой 24». Сейчас же неясно, как отличается степень риска у разных специалистов.

Если все эти протоколы похожи, если люди выполняют одинаковую работу с одинаковым риском, затрачивают на это одинаковое количество усилий, то да, считаю, они должны иметь одинаковый перечень льгот. В том числе и досрочный выход на пенсию, — сказала Бессараб.

Досрочный выход на пенсию для всех работников аварийно-спасательных служб предложили ввести депутаты от фракции ЛДПР. На сегодняшний день выходить на пенсию раньше положенного срока могут только сотрудники МЧС.

Также сегодня, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования. Он заработает с 1 января 2023 года, но переходный период займет до двух лет.