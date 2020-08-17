В ФРГ заявили, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d26ffc2a-e0c9-11ea-8b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко со дня выборов в стране. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.

Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов, — цитирует сообщение кабмина ТАСС.

Ранее Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) заявил, что ему звонила Ангела Меркель и хотела «поговорить». Однако, по словам президента Белоруссии, он не со всеми готов сейчас общаться.

В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, Меркель жёстко осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии и призвала к немедленному освобождению задержанных.