В ЕР предложили разделить в ТК самозанятых и наёмных работников

https://static.news.ru/photo/9df88bac-fa72-11ea-bab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Трудовой кодекс нужно внести поправки, которые помогут чётко разделить в нём категории самозанятых и наёмных работников. Так считает первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Об этом он заявил на торжественном заседании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвящённом 30-летию организации.

Правильно и хорошо правительство предложило, а мы поддержали ввести новый статус самозанятых. Это легализовало труд тех людей, которые до этого работали где-то украдкой, сегодня они могут легально работать, получать доход, уплачивать налог. Но мы видим, что часть недобросовестных работодателей начала использовать это как инструмент для того, чтобы переводить работников в статус самозанятых, а, значит, лишать их будущей пенсии, отпуска, социальных гарантий, — цитирует Исаева РИА Новости.

По его словам, проблема эта может встать гораздо более остро, чем опасность заёмного труда, борьба с которым шла несколько лет и привела к его запрету.

В июне на фоне пандемии коронавируса в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют условия труда дистанционных работников, а также формат их взаимоотношений с начальством. Поправки предусматривают три вида такой работы: работа «вне стационарного рабочего места», временная удалённая работа и комбинированный режим. Законопроект уже принят в первом чтении.

Как писал NEWS.ru, ранее министр труда оценил вносимые в ТК поправки о работе на удалёнке.