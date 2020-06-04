В ЕР предложили отстранить руководство «Норникеля» на время следствия по ЧП

https://static.news.ru/photo/061ed8ca-a669-11ea-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Морспасслужбы/ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский предложил отстранить руководство компании «Норникель» на время проведения расследования аварии в Норильске. С этой инициативой он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.

Временное отстранение руководства позволит обеспечить проведение объективного расследования аварии в рамках возбуждённого уголовного дела, — пояснил парламентарий «Интерфаксу».

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС.

Как писал NEWS.ru, по факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности.