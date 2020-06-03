В епархии назвали причину смерти ярославского священника

https://static.news.ru/photo/49db92bc-a590-11ea-82eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Штерцель Фото: Феоктист Игумнов /Facebook.com

Представитель Переславской епархии отец Сергий рассказал о смерти священника Александра Штерцеля в Ярославле. По его словам, причиной гибели стал несчастный случай.

К мужчине никто не применял насилие, передаёт РИА Новости. В правоохранительных органах ему рассказали, что погибший упал, ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Он умер в больнице из-за потери крови.

Никакого избиения, слава богу, не было. Это случилось по каким-то не понятным нам причинам, — подчеркнул отец Сергий.

Он отметил, что похороны, вероятно, будут проходить в Ярославле, так как в этом городе похоронена жена Штерцеля.

Ранее, как писал NEWS.ru, архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист написал в Facebook, что Штерцеля убили в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Позднее он изменил свою публикацию и извинился за публикацию непроверенных данных.