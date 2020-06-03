В епархии назвали причину смерти ярославского священника

Представитель Переславской епархии отец Сергий рассказал о смерти священника Александра Штерцеля в Ярославле. По его словам, причиной гибели стал несчастный случай.
К мужчине никто не применял насилие,
Никакого избиения, слава богу, не было. Это случилось по каким-то не понятным нам причинам, — подчеркнул отец Сергий.
Он отметил, что похороны, вероятно, будут проходить в Ярославле, так как в этом городе похоронена жена Штерцеля.
Ранее, как писал NEWS.ru, архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист написал в Facebook, что Штерцеля убили в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Позднее он изменил свою публикацию и извинился за публикацию непроверенных данных.
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