В Екатеринбурге школьницы нарисовали комиксы про сталинские репрессии

https://static.news.ru/photo/279f7f02-f82d-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Уральский меридиан»

Школьницы из Екатеринбурга Александра Шилова и Настя Бучельникова нарисовали комиксы, посвящённые жертвам сталинских репрессий 1930-х годов.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». По его данным, девочки перенесли истории репрессированных в картинки в рамках проекта «Молчать нельзя рассказывать», запущенного при Музее истории Екатеринбурга. Проект имеет пять лабораторий: исследовательская, театральная, мультимедийная, журналистская и арт-лаборатория.

Именно в последней под руководством главы «Уральского комикс-центра» Константина Дубкова школьницы создали свои работы. По словам куратора, девочки сами придумывали сюжет, писали сценарий и рисовали раскадровку.

Практически для всех это был первый опыт работы с комиксом, — рассказал он.

По словам девочек, суть комикса заключается в ощущении ужаса от того, что «люди пострадали от государства ни за что».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Валуйки Белгородской области снесли самовольно установленный бюст Сталина. Скульптуру в своём дворе водрузили на постамент жители одного из многоквартирных домов, но не согласовали свои действия с муниципалитетом.