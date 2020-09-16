В Екатеринбурге школьницы нарисовали комиксы про сталинские репрессии

Школьницы из Екатеринбурга Александра Шилова и Настя Бучельникова нарисовали комиксы, посвящённые жертвам сталинских репрессий 1930-х годов.
Об этом
Именно в последней под руководством главы «Уральского комикс-центра» Константина Дубкова школьницы создали свои работы. По словам куратора, девочки сами придумывали сюжет, писали сценарий и рисовали раскадровку.
Практически для всех это был первый опыт работы с комиксом, — рассказал он.
По словам девочек, суть комикса заключается в ощущении ужаса от того, что «люди пострадали от государства ни за что».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Валуйки Белгородской области снесли самовольно установленный бюст Сталина. Скульптуру в своём дворе водрузили на постамент жители одного из многоквартирных домов, но не согласовали свои действия с муниципалитетом.
Добавьте наши новости в избранные источники