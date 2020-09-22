В ЕГЭ по обществознанию появятся вопросы о поправках в Конституцию

https://static.news.ru/photo/0c4c9c3c-fd7b-11ea-81dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию включат вопросы по поправкам в Конституцию.

При составлении Контрольно-измерительных материалов в 2021 году был учтён актуальный текст основного закона страны, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.

Накануне в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о нововведениях на предстоящих школьных экзаменах и возможном ЕГЭ по истории. В частности, в ОГЭ по физике введут более разнообразные задания на проведение эксперимента на реальном оборудовании и включат задания на прогнозирование и интерпретацию результатов опытов. В ОГЭ по химии школьники должны будут провести реальный химический эксперимент прямо на экзамене.

Кроме того, президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу выступил за введение обязательного экзамена по географии для школьников. Он предложил придумать 100 вопросов по географии, ответы на которые должен будет знать каждый школьник, — своеобразную географическую «таблицу умножения», писал NEWS.ru.