В дептрансе высказались против открытия молелен в метро
В дептрансе Москвы заявили о невозможности открытия молелен в метро
Сергей Князев
Сергей Князев
15:56, 19 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В департаменте транспорта Москвы и Мосгордуме прокомментировали идею Духовного управления мусульман о выделении помещений для молитвы. Так, в дептрансе сообщили, что выделить помещения для намазов в метро невозможно, и подобные переговоры ни с кем не ведутся, пишет издание «Подъём».
Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований, — отметили в ведомстве.
В Мосгордуме готовы изучить вопрос о создании молелен в торговых центрах. Председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что пока таких предложений от предпринимателей не поступало, а сам вопрос требует тщательной юридической проработки. Он подчеркнул, что торговые центры являются коммерческой структурой и их владельцам необходимо продумать экономическую целесообразность появления таких комнат, а также вопросы обеспечения безопасности других посетителей.
Любое мероприятие лучше, когда оно проходит под контролем власти с соблюдением закона, прав и свобод как участников, так и общества в целом, чем это будут стихийные и подпольные собрания, — заключил Головченко.
Ранее глава Духовного управления мусульман Москвы и главный имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал, что ведёт переговоры об открытии молельных комнат в метро и торговых центрах. По его словам, в столице должно появиться больше мечетей и молельных помещений, что облегчит ситуацию в городе с большим количеством верующих мусульман.