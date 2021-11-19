В дептрансе высказались против открытия молелен в метро

В департаменте транспорта Москвы и Мосгордуме прокомментировали идею Духовного управления мусульман о выделении помещений для молитвы. Так, в дептрансе сообщили, что выделить помещения для намазов в метро невозможно, и подобные переговоры ни с кем не ведутся, пишет издание «Подъём».

Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований, — отметили в ведомстве.

В Мосгордуме готовы изучить вопрос о создании молелен в торговых центрах. Председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что пока таких предложений от предпринимателей не поступало, а сам вопрос требует тщательной юридической проработки. Он подчеркнул, что торговые центры являются коммерческой структурой и их владельцам необходимо продумать экономическую целесообразность появления таких комнат, а также вопросы обеспечения безопасности других посетителей.

Любое мероприятие лучше, когда оно проходит под контролем власти с соблюдением закона, прав и свобод как участников, так и общества в целом, чем это будут стихийные и подпольные собрания, — заключил Головченко.

Ранее глава Духовного управления мусульман Москвы и главный имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал, что ведёт переговоры об открытии молельных комнат в метро и торговых центрах. По его словам, в столице должно появиться больше мечетей и молельных помещений, что облегчит ситуацию в городе с большим количеством верующих мусульман.