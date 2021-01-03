В честь женщин-машинистов в Москве выпустили карты «Тройка» с Барби

https://static.news.ru/photo/5a04e302-4dc2-11eb-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дептранс Москвы

В Москве появились карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби. Их выпуск приурочен к выходу на линию метро первых женщин-машинистов.

В столичном дептрансе отметили, что приобрести карты можно в сувенирных магазинах.

В ведомстве добавили, что на станции «Воробьёвы горы» в ближайшее время откроется выставка, на которой можно будет увидеть кукол Барби в образе разных профессий.

Кроме того, дептранс намерен разыграть в своём Telegram-канале несколько кукол в форме машинистов метро.

Как писал NEWS.ru, женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена 3 января. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичный метрополитен один из первых в РФ даёт возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию.

Он отметил, что кандидатки проходили обучение почти весь 2020 год. Из 25 женщин его закончили 12 и получили права на управление поездом. Для них была специально пошита униформа.