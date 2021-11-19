В Центре Гамалеи назвали сроки спада волны COVID-19 в РФ

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. По его словам, если тенденция сохранится, всплеск заболеваемости может скоро закончиться, сообщает радио Sputnik.

Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19. — NEWS.ru) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идёт к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, — отметил Бутенко.

Он предупредил, что спад очередной волны коронавируса не говорит о том, что эпидемия закончится полностью. Россиянам придётся и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

Всё будет зависеть от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов, — подчеркнул вирусолог.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В целом по стране этот показатель составляет 50%. Самые высокие цифры демонстрирует Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Чечня.