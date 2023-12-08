В ЦБ раскрыли, когда россияне начнут массово пользоваться цифровым рублем ТАСС: массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое внедрение цифрового рубля в России стартует после завершения пилотного проекта, это случится не ранее 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Регулятор пояснил, что сейчас проходит закрытое тестирование цифрового рубля среди сотрудников Центробанка и клиентов 13 российских банков. В следующем году их число увеличится, но сам процесс тестирования по-прежнему будет ограниченным.

Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Банка России добавили, что все операции с цифровым рублем для россиян, такие как открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы, будут проводиться бесплатно. Такие тарифы по операциям утвердил совет директоров регулятора в августе этого года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главные отличия цифрового рубля от криптовалюты. По ее словам, использование последней влечет за собой определенные риски и за нее никто не несет ответственности, поэтому о похожести этих платежных единиц говорить нельзя. Она объяснила, что криптовалюта имеет большую волатильность, также многих пугает распространенность мошеннических схем.

До этого сообщалось, что в тестировании цифрового рубля приняли участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 российских городах. Из желающих опробовать платежную единицу «выстроилась очередь», отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.