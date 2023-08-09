Цифровой рубль протестируют жители 11 городов России Зампред ЦБ Скоробогатова: в тестировании цифрового рубля примут участие около 600 человек

Фото: shutterstock.com

В тестировании цифрового рубля примут участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 российских городах, сообщила ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По мнению замглавы регулятора, все процессы и процедуры будут апробированы на небольшой группе в течение двух месяцев.

Начнем мы с 600 человек, если говорить о «физиках». Если о торгово-сервисных предприятиях, то это 30 юрлиц и 11 городов. Это самое начало, — рассказала Скоробогатова.

По словам зампреда ЦБ, по завершении данного этапа тестирования количество участников будет расширено. Скоробогатова отметила, что из желающих уже «выстроилась очередь». Точный список участников при этом пока раскрывать не будут.

Скоробогатова также предупредила россиян, что цифровые рубли нельзя приобрести в физическом виде. По ее словам, если кто-то будет предлагать подобное, то речь может идти лишь о мошенничестве и обмане. Желающие опробовать операции с цифровыми рублями должны обращаться в банки, где они обслуживаются, добавила зампред ЦБ.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, необходимой для его оборота. Документ вступил в силу с 1 августа. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будyт выпускать наряду с уже существующими формами денeг.