https://static.news.ru/photo/5d548e50-6852-11ea-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Власти Карелии сообщили, что в Республиканской инфекционной больнице находятся 12 пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Десять человек вернулись в Россию из Испании, Италии, Турции и ОАЭ. В настоящее время в Карелии на самоизоляции находятся 32 жителя Петрозаводска, Кондопожского и Сортавальского районов.

По данным на 17 марта, в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ранее медики зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции в Свердловской области. СOVID-19 заразилась девушка, вернувшаяся из Ирана. Всего под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус находились более 1,8 тысячи человек. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашёв.

NEWS.ru писал, что в Нижегородской выявили второй случай заражения коронавирусом. Он был диагностирован у женщины, вернувшийся из Германии.

До этого в России было диагностировано 93 случая коронавирусной инфекции. 90 пациентов — граждане России, 2 — из КНР, 1 — гражданин Италии.