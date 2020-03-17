Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о первом заболевшем коронавирусом в регионе. С подозрением на заболевание находилось около 1,8 тысячи человек.
По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтверждён лишь один случай заражения, — написал он в Instagram.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÐµÐ½ÑÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð½ÑÐ» ÑÑÐ°ÑÑÐ¸Ðµ Ð² Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐµÐ¹ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ° Ð¿Ð¾ Ð±Ð¾ÑÑÐ±Ðµ Ñ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ°. Ð ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐµÐ¹ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ, ÐÑÑ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ñ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ Ð¡Ð¾Ð±ÑÐ½Ð¸Ð½ Ð´Ð°Ð» ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ ÑÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°ÑÐ¸Ð¸ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð¼ Ð½Ð° Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑÐµÐµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ. Ð Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ñ ÑÐµÑÑ Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¾ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÐ²ÑÐ°ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ¸. ÐÐ»Ñ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÐµÐ´Ñ Ð²Ð°Ð¼ Ð¾Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð½ÑÐµ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐµ Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÑ Ð² Ð¡Ð²ÐµÑÐ´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð¸ ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð¶Ñ Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÐ¼ÑÑ Ð¼ÐµÑÐ°Ñ . ÐÑÐ°Ðº, Ð¿Ð¾ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐ¼ Ð½Ð° 17 Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð² Ð¡Ð²ÐµÑÐ´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸Ð¼ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð·ÑÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð½Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ ÑÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ 1,8 ÑÑÑ. ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ²ÐµÑÐ¶Ð´ÐµÐ½ Ð»Ð¸ÑÑ 1 ÑÐ»ÑÑÐ°Ð¹ Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÐ°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ»Ð° Ð´ÐµÐ²ÑÑÐºÐ°, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð»ÐµÑÐµÐ»Ð° Ð¸Ð· ÐÑÐ°Ð»Ð¸Ð¸. ÐÐ¹ Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÐµÑÑÑ Ð²ÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ, Ð° Ð»ÑÐ´Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ñ Ð½ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°ÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ð¾ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÐºÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½. ÐÐ¾ÐµÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¾Ð½Ð´ Ð½Ð°ÑÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð¿ÑÐµÐ²ÑÑÐ°ÐµÑ 1,5 ÑÑÑ. Ð¼ÐµÑÑ, Ñ Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ 2 ÑÑÑ. Ð¿ÑÐ»ÑÑÐ¾ÐºÑÐ¸Ð¼ÐµÑÑÐ¾Ð², Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ 1,5 ÑÑÑ. Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑÐ°ÑÐ¾Ð² ÐÐÐ. Ð Ð°Ð¿ÑÐµÐºÐ°Ñ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐµÑÑÑ Ð´Ð²ÑÑ Ð¼ÐµÑÑÑÐ½ÑÐ¹ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑÐ½ÑÑ Ð¿ÑÐµÐ¿Ð°ÑÐ°ÑÐ¾Ð², Ð° Ð² Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÐ¸Ð¸ ÐµÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ 500 ÑÑÑ. Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ðº. ÐÑÐ¾Ð¼Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð¾, Ð² Ð¡Ð²ÐµÑÐ´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ ÐµÑÑÑ 2 Ð¿ÑÐµÐ´Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´ÑÑÐ²Ñ ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ðº. Ð£Ð²ÐµÑÑÑ Ð²Ð°Ñ, ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¼ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»ÐµÐ¼. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð½Ð° Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ Ð¡ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑÐ²Ð¸Ð», ÑÑÐ¾ ÐÐÐ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð·Ð° Ð²ÑÐµÐ¼Ð¸ Ð³ÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¿ÑÐ¸ÐµÐ·Ð¶Ð°ÑÑ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÑ. ÐÑÐ¸ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐµ Ð¾Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°ÑÑÑÑ Ð² ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ñ. ÐÑÐ¾Ð¼Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð¾, Ð²ÑÐµÐ¼ ÑÐµÐ¼, ÐºÑÐ¾ Ð²ÑÐ½ÑÐ¶Ð´ÐµÐ½ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ Ð½Ð° ÐºÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½Ðµ Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð²ÑÐ¿Ð»Ð°ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¸ÑÐ½ÑÐµ Ð°Ð²Ð°Ð½ÑÐ¾Ð¼ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐµ 5 Ð´Ð½ÐµÐ¹. ÐÑÐ¾Ð±ÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾ÑÑ Ð¼Ñ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ²Ð¸ÑÑ Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»ÑÐ´ÑÑ â Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑÐ¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð²Ð°ÑÐ¸ Ð±Ð°Ð±ÑÑÐºÐ¸ Ð¸ Ð´ÐµÐ´ÑÑÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°, Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð±Ð¾ÑÑÑÐµÑÑ Ð¾ Ð½Ð¸Ñ : Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÑ, ÑÐ¿ÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑÐµ Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¾ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¸Ð¸. ÐÐ° Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð¾Ð±ÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð² ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð½Ð°Ð±Ð¾ÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¸ Ð½ÐµÐ¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÐ¾Ð² Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½ÑÐ¶Ð´Ñ Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ Ð² Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ Ð¸ Ð·Ð°ÐºÑÐ¿Ð°ÑÑÑÑ Ð³ÑÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÐ²Ð°Ð¼Ð¸ Ñ Ð²Ð°Ñ Ð½ÐµÑ. Ð¡Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ð¸ÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ. ÐÐµÑÐµÐ³Ð¸ÑÐµ ÑÐµÐ±Ñ!
Отмечается, что девушка, у которой был выявлен коронавирус, вернулась из Италии.
NEWS.ru ранее информировал о том, что медики выявили у женщины из Нижегородской области коронавирус. Это также первый случай заболевания в регионе.
Добавьте наши новости в избранные источники