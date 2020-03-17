https://static.news.ru/photo/7415df1c-684e-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о первом заболевшем коронавирусом в регионе. С подозрением на заболевание находилось около 1,8 тысячи человек.

По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтверждён лишь один случай заражения, — написал он в Instagram.

Отмечается, что девушка, у которой был выявлен коронавирус, вернулась из Италии.

NEWS.ru ранее информировал о том, что медики выявили у женщины из Нижегородской области коронавирус. Это также первый случай заболевания в регионе.