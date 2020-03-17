https://static.news.ru/photo/42a83306-684b-11ea-836b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили у женщины из Нижегородской области коронавирус. Она вернулась из Германии.

17 марта 2020 года стало известно, что в Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Как сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии, — заявили в пресс-службе правительства региона.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 182 тысяч человек, которые заразились коронавирусом нового типа. От заболевания скончались 7,1 тысячи людей. Выздороветь удалось более 78 тысячам.

NEWS.ru ранее писал, что столичные власти планируют введение режима карантина. Рассматривается вариант закрытия торговых центров, баров, кафе и ресторанов.