В Биробиджане кошка спасла спящих хозяев при пожаре

https://static.news.ru/photo/3c853b84-e543-11ea-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 79.mchs.gov.ru

В Биробиджане кошка разбудила своих хозяев и те успели спастись из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу, — цитирует РИА Новости сообщение главка спасателей.

Отмечается, что мужчины сразу же вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 13 пожарных и две единицы техники.

Как сообщили в управлении, огонь стремительно распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Возникла угроза того, что пламя перекинется на соседние хозяйственные постройки, но благодаря оперативным и слаженными действиями спасателей пожар был ликвидирован.

В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома. Пострадавших нет. При этом ведётся проверка. Устанавливаются причины возгорания и ущерб.

Как писал NEWS.ru, в Москве произошёл пожар на крыше жилого дома. Пламя охватило площадь в 50 кв. м. Место инцидента — дом 36 по улице Октябрьская, на северо-востоке столицы. В здании располагается отдел по Северо-Восточному округу УФСБ по Москве и Московской области. Сейчас возгорание потушено, данных о пострадавших нет.