В Белгородской области запустят «фронтовое радио»

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В Белгородской области запустят «фронтовое радио», в эфире которого будут звучать песни в исполнении Шамана, Юлии Чичериной, Ольги Кормухиной, Вики Цыгановой и других артистов, рассказал «Подъему» первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, радио будет транслировать музыку, создающую настрой на победу.

Это будет наш патриотический музыкальный контент. В фонотеке более 500 композиций, которые за последние год-два появились и рассказывают о русском человеке, русском духе, о воле к победе. Плюс неувядающая классика, плюс блок песен, которые посвящены Донбассу и СВО, — пояснил Малькевич.

Он добавил, что открытие радиостанции состоится 12 декабря. Она будет работать на частоте 105,2 FM. Первоначально контент будет состоять только из музыки и новостей. Целевая аудиторией нового радио – участники спецоперации, их родные и близкие, а также жители прифронтовой полосы.

Песни будут резко противоположны тому, что привычно слышать на голубых огоньках, сказал Малькевич.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев оценил идею сокращения западной музыки в эфире российских радиостанций. По его мнению, это негативно скажется на качестве создаваемых в стране композиций, поскольку для заполнения эфира требуются большие объемы материала. Он также отметил, что для многих артистов подобные меры окажутся бесполезными, поскольку они продвигаются через интернет.