В Байконуре заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/94db26e8-cc1d-11ea-a235-fa163e074e61_660.jpg Фото: baikonuradm.ru

Власти Байконура заявили, что пик заражения коронавирусом в городе пройден и сейчас наблюдается выход на плато.

Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. По словам заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вячеслава Рогожникова, о прохождении пика заболеваемости свидетельствует «уменьшение количества вызовов врачей на дом, снижение количества больных, помещённых в стационар, уменьшение числа летальных исходов». Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения заболевания на территории Байконура, передаёт ТАСС.

По заболеваемости COVID-19 пройден пик и наблюдается выход на плато, — приводится в сообщении администрации мнение Рогожникова.

В июне в Байконуре заявили о нехватке врачей и бригад скорой помощи для быстрого реагирования на все случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава администрации города Константин Бусыгин, обращаясь к жителям. По его словам, число заражённых с каждым днём увеличивается, при этом медиков для оказания скорой помощи не хватает.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё один медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направлен на спецборте Роскосмоса 10 июля на Байконур из-за вспышки коронавируса.