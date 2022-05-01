В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 рейсов

Самолет Sukhoi SuperJet 100-95В авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 40 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах 1 мая. Более половины из них приходится на долю Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 07:55 по московскому времени в Шереметьево 10 рейсов задержаны и 21 отменены. Во Внуково задерживается вылет четырёх рейсов и один отменён. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержаны и четыре отменены. В расписании аэропорта Жуковский задержек и отмен нет.

Информации о причинах отмены и задержки рейсов из столичных аэропортов нет.

Ранее президент Владимир Путин предложил изменить порядок компенсации пассажирам отмены авиарейсов. По его словам, вместо сертификатов следует выдавать деньги. Глава государства поручил правительству в сжатые сроки разработать и запустить такой механизм компенсации.