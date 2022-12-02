Уволенный журналист «Дождя» объяснил слова о поддержке мобилизованных Уволенный ведущий «Дождя» Коростелев назвал оговоркой слова о поддержке мобилизованных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ведущий телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Алексей Коростелев назвал оговоркой слова о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами», после которых он был уволен. Журналист пояснил, что он не призывал убивать и покупать амуницию для военнослужащих ВС РФ. В связи с этим он не признал себя виновным в преступлении против человечности. При этом Коростелев подчеркнул, что он готов к увольнению ради того, чтобы телеканал продолжил работать в медиапространстве Латвии.

То, как это было оформлено в дневном эфире «Дождя» — не совсем соответствует реальному положению дел. Я оговорился в эфире, я готов к увольнению ради решений проблем канала <...>, но я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю, — заявил Коростелев.

Телеведущий уверяет, что его слова о поддержке военнослужащих ВС РФ вырвали из контекста. Коростелев отметил, что он не призывал собирать деньги на амуницию для военнослужащих. Та помощь, которую журналист оказывает солдатам, заключается в том, что он рассказывает об их невзгодах в эфире, подчеркнул Коростелев.

Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное, надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да, — написал Коростелев.

При этом он выразил благодарность руководству телеканала за восемь лет работы. Коростелев также сказал о том, что принимает увольнение без обиды.

Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все восемь лет с небольшим перерывом, что я на нем работал, — заключил Коростелев.

Ранее глава Нацсовета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» получил штраф в размере €10 тысяч за показ карты, на которой Крымский полуостров изображен в составе России. По его словам, оппозиционный канал был оштрафован в том числе и за то, что его журналисты назвали российскую армию «нашей».