https://static.news.ru/photo/f5cd65bc-e076-11e9-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое сотрудников полиции, уволенных в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, обратились в суд с исками о восстановлении на работе.

Речь идёт о полковнике Андрее Щирове, сержанте Романе Феофанове и оперативнике Максиме Уметбаеве. Иски предъявлены к главку МВД по Москве и управлению по западному округу столицы.

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело рассматривается в закрытом режиме. Пока состоялось только одно заседание — по иску Феофанова. С Щировым и Уметбаевым в ближайшее время будут проведены беседы, сообщают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что суд привлёк к дисциплинарной ответственности главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова. Основанием для этого послужили ошибки при освещении задержания Голунова.