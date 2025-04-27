«Ушки» с вареной сгущенкой из слоеного теста! Домашний десерт за 20 минут. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на сложную выпечку. Готовые слоеные «ушки» с тягучей начинкой понравятся и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного теста (500 г);
  • 1 банка вареной сгущенки;
  • 1 яйцо для смазки;
  • мука для подпыла;
  • сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Тесто разморозьте при комнатной температуре (20 минут). Раскатайте в пласт толщиной 3 мм, слегка подпылив мукой.
  2. Нарежьте на квадраты 8×8 см. В центр каждого положите 1 ч. л. вареной сгущенки.
  3. Сложите тесто треугольником, плотно защипните края вилкой, а потом сцепите два края.
  4. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой. Отлично сочетаются с ванильным мороженым или свежими ягодами!

Ранее мы делились рецептом десерта за 15 минут. Хрустящие язычки из готового слоеного теста.