«Ушки» с вареной сгущенкой из слоеного теста! Домашний десерт за 20 минут. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на сложную выпечку. Готовые слоеные «ушки» с тягучей начинкой понравятся и детям, и взрослым.