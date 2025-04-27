«Ушки» с вареной сгущенкой из слоеного теста! Домашний десерт за 20 минут. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на сложную выпечку. Готовые слоеные «ушки» с тягучей начинкой понравятся и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного теста (500 г);
- 1 банка вареной сгущенки;
- 1 яйцо для смазки;
- мука для подпыла;
- сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
- Тесто разморозьте при комнатной температуре (20 минут). Раскатайте в пласт толщиной 3 мм, слегка подпылив мукой.
- Нарежьте на квадраты 8×8 см. В центр каждого положите 1 ч. л. вареной сгущенки.
- Сложите тесто треугольником, плотно защипните края вилкой, а потом сцепите два края.
- Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета.
Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой. Отлично сочетаются с ванильным мороженым или свежими ягодами!
Ранее мы делились рецептом десерта за 15 минут. Хрустящие язычки из готового слоеного теста.