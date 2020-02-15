https://static.news.ru/photo/d5d220dc-507d-11ea-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.

По данным пресс-службы Росприроднадзора, негативное воздействие на почву, недра, воду, воздух, растительный и животный мир выросло из-за систематических нарушений, которые допускаются на предприятиях в связи с изношенностью трубопроводов и оборудования, а также несоблюдения правил использования и профилактики технического оснащения.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили , что одним из ключевых факторов, которые вызывают увеличение вредных выбросов, являются климатические изменения, в том числе глобальное потепление.

Как сообщил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов, при обустройстве российской нефтегазовой инфраструктуры в северных широтах и арктических поясах не рассматривалась возможность протаивания грунтов, которое вызвала рекордно тёплая погода в текущем году. Это также влияет на разливы нефти и возникновение других нарушений.

Помимо этого, подчеркнули эксперты, к негативным факторам можно отнести недостаток внимания к экологическим проблемам со стороны представителей власти.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). В рамках этой инициативы в марте компании-производители ознакомятся с новыми правилами утилизации жестяной, пластиковой, стеклянной и других типов упаковки, а в апреле эти нормы начнут действовать.