Ушел из жизни главный дирижер Русского академического оркестра Народный артист России Владимир Гусев ушел из жизни

Фото: mk.nso.ru

Владимир Гусев

Народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев ушел из жизни, сообщила пресс-служба филармонии во «ВКонтакте». Деятелю культуры было 83 года.

Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона. Коллектив Новосибирской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.

Филармония уточнила, что благодаря руководству Гусева оркестр получил возможность выступать с ведущими исполнителями России, в числе которых Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Ирина Долженко, Зураб Соткилава и многие другие. Дирижер проработал в Русском академическом оркестре более 50 лет и свыше 45 лет возглавлял его.

Ранее стало известно, что поэт-песенник и музыкант Анатолий Горохов умер в 85 лет, сообщила его супруга актриса Ада Шереметьева. Горохов в первую очередь известен как автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты». Он также исполнял песни в кино и мультфильмах, в числе которых «Мама», «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие. Он также был автором слов к песням «Будь со мной» и «Мир на двоих».