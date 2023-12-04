Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Поэт-песенник Анатолий Горохов умер в 85 лет

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Поэт-песенник и музыкант Анатолий Горохов умер в 85 лет, сообщила РИА Новости его супруга актриса Ада Шереметьева. Горохов в первую очередь известен как автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты». Он также исполнял песни в кино и мультфильмах, в числе которых «Мама», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие. Он также был автором слов к песням «Будь со мной» и «Мир на двоих».

Да, это так, — сказала Шереметьева в ответ на вопрос о смерти артиста.

4 декабря ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». О смерти артиста сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове. Ему было 77 лет.

Кустов служил во Львовском ТЮЗе (Первом академическом украинском театре для детей и юношества) с 1968 года. За 55 лет он сыграл более 100 ролей, самыми заметными стали роли Гамлета, Голохвастова в спектакле «За двумя зайцами», а также Робин Гуда и Лукаша в «Лесной песне».

Ранее сообщалось, что украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения. Прощание с заслуженным артистом Украины состоялось в Киевском академическом театре на Печерске. Там он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя.