Уровень осадков в июне в Москве уже превысил норму более чем в два раза

https://static.news.ru/photo/e1743100-b383-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие три недели июня уровень выпавших осадков на территории Москвы уже превысил норму более чем в два раза. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители столичного метеобюро.

Отмечается, что по состоянию на 21 июня прирост осадков составил 210% от нормы. Средние показатели за месяц — 75 мм. На сегодняшний день в Москве уже выпало 156 мм.

Как подчеркнули специалисты, указанные сведения получены с опорной метеостанции на ВДНХ.

Самым дождливым днём месяца пока остаётся 18 июня. Тогда в Москве за 12 часов выпал 41 мм осадков, был на 14 мм побит рекорд 1928 года, — приводит сообщение от представителей метеобюро «Интерфакс-Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». В результате обрушившихся на город ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы. Движение автотранспорта на некоторых магистралях было парализовано. Так, сильнейшие дожди прошли на западе и юге столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что около 70% месячной нормы осадков пролилось за несколько часов.