https://static.news.ru/photo/4bfa37a2-729a-11ea-9e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уровень безработицы в РФ в феврале составил 4,4%, по сравнению с январём он уменьшился на 0,1 п.п. Центробанк связал это, в первую очередь, со снижением численности рабочей силы, вызванным демографическими тенденциями.

На снижение безработицы могло повлиять и сокращение численности безработных за счёт людей, прекративших поиски работы, — говорится в материалах Банка России.

В информационно-аналитическом докладе регулятор указывает на сохраняющийся высокий уровень конкуренции на российском рынке труда, а также на годовой 9-процентный темп прироста заработной платы.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ установило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Это 1500 и 12 130 рублей соответственно, следует из опубликованного документа. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до уровня МРОТ. Последний составляет 12 130 рублей.