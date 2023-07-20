Уролог рассказал о последствиях уколов для потенции Уролог Ильин предупредил о рисках кровотечения из-за уколов для потенции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уколы для потенции в половой член могут вызвать кровотечение или оставить синяки на органе, если их неправильно сделать, предупредил врач-уролог Сергей Ильин. В разговоре с Пятым каналом специалист отметил, что такие инъекции опасны для здоровья и могут проводиться только при тщательном соблюдении антисептики и асептики медиком. Врач пояснил, что эти уколы «сами по себе не безобидные».

Сам по себе укол не безобидный. Во-первых, укол в половой член — это не укол в ягодицу или внутривенно. Даже внутривенные уколы — это очень серьезно, а в половой член тем более, — подчеркнул уролог.

Врач добавил, что из-за инъекций для потенции могут возникнуть неожиданные осложнения. Уколы могут вызвать эрекцию не в то время, которое нужно человеку, а на несколько часов и даже на целые сутки.

Это очень индивидуально. От 20 минут может быть до часа. Иногда может даже возникнуть такое осложнение, как эрекция на сутки. Это все очень опасно, — заключил Ильин.

Ранее в Дагестане 22-летняя девушка умерла во время операции по увеличению ягодиц. Операция проходила вечером 19 июля на дому. Процедуру проводила девушка, которая работала без лицензии, а до этого занималась наращиванием ресниц и работала официанткой.